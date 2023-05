Lazio, Impallomeni: "Sarri senza Immobile ha scoperto il collettivo"

TUTTOmercatoWEB.com

Vittoria importante per la Lazio di Maurizio Sarri che torna a conquistare tre punti all'Olimpico battendo il Sassuolo grazie alle reti di Felipe Anderson e Basic. Non è riuscito a tornare al gol invece Ciro Immobile che al momento del cambio se l'è presa, e non poco, con se stesso. In merito al gesto dell'attaccante ha detto la sua l'ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "Credo che queste sostituzioni non siano più legate alle condizioni. Sarri con Immobile infortunato ha scoperto l'alternativa che è il collettivo. Ora si sta rendendo conto che la scelta è tecnica e non deve sbagliare a prendersela".