Lazio, Impallomeni: "Se aggiunge e togli poco nel prossimo campionato..."

Sarà un'estate di fuoco questa per la Lazio. Dopo la qualificazione alla prossima Champions League l'obiettivo è quello di rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri e la società sta lavorando proprio a questo sondando vari profili, in attesa anche di capire anche chi sarà ceduto. Sulla situazione in casa biancoceleste ha detto la sua l'ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "La Lazio ha una grande opportunità. Se aggiunge e toglie poco, può essere pericolosissima per il campionato". Poi sul derby tra Milan e Inter per Milinkovic-Savic: "Vince l'Inter, torna da Inzaghi, sarebbe perfetto".