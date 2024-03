Lazio, Impallomeni: "Serve una partita di sofferenza e compattezza"

Occasionissima quella di stasera per la Lazio, se vuole avere ancora qualche chance di centrare la qualificazione in Champions per il prossimo anno e recuperare i punti lasciati a Firenze lunedì sera. All'Olimpico arriva il Milan, la sua stagione non è esaltante ma sicuramente è in una posizione di vantaggio rispetto ai biancocelesti, dal punto di vista della classifica, e intende mantenerla. Alle 20:45 il fischio d'inizio, sarà il campo poi a parlare. Nel frattempo, ai microfoni di TMW, Impallomeni ha detto la sua su ciò che si aspetta di vedere da parte della squadra di Sarri. Qeste le parole: "Se entra in campo come contro il Bayern la vince. Serve una partita di sofferenza e compattezza".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE