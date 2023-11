Lazio, Impallomeni: "Spalletti ha fatto bene a non convocare Immobile, ecco perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Non ci sarà Ciro Immobile nelle prossime due gare dell'Italia, fondamentali per la qualificazione al prossimo Europeo. Mister Spalletti ha spiegato la sua decisione affermando di non averlo convocato per il suo stato di forma.

Dello stesso avviso anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni che ai microfoni di TMW Radio ha espresso il suo parere in merito: "Ha fatto bene a non convocarlo, non è in uno stato ottimale ancora. Forse non voleva chiamarlo per poi non farlo giocare. Sarebbe stato un problema mediatico in più".