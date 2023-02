Lazio, Impallomeni: "Squadra deludente. Mi resta il dubbio che..."

TUTTOmercatoWEB.com

C’è delusione in casa Lazio dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus. All’indomani della gara, ai microfoni di TMW, Stefano Impallomeni ha espresso la sua opinione sulla prestazione della squadra di Sarri considerando anche il campionato. Queste le sue parole:“È una semplificazione. Credo ci sia stata una Lazio deludente, mi aspettavo un'altra squadra. Non ho visto questa squadra che è entrata in area, sono mancati gli uno contro uno e la fisicità. Dall'altra parte ho visto una Juve orgogliosa come contro l'Atalanta. Ha fatto vedere che è una squadra che non molla. La Juve ha meritato, ma rimane il dubbio sul fatto che questa Lazio, quando deve fare il salto di qualità, non lo fa per qualche motivo. Ho visto giocatori sottotono, un Immobile ancora non pronto, Milinkovic-Savic che entra e perde troppi palloni. Uno come lui dovrebbe trascinare, anche a partita in corso. Pensavo a una Lazio diversa. Complimenti alla Juve, con tutto quello che sta accadendo è come se non stia succedendo nulla ed è un modo per concludere la stagione in modo dignitoso".

MOMENTO - “Passo indietro? Ogni settimana saremo qui a porci tanti interrogativi. Non mi so spiegare la Roma, che nonostante il ko a Napoli ha fatto una grande partita ma poi contro la Cremonese fa una partita orribile, almeno nel primo tempo. E poi scopriamo la Lazio, che dopo aver dominato col Milan, ha avuto il braccino con la Fiorentina. Non puoi disperdere un'onda positiva dopo un 4-0 dopo pochi giorni"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE