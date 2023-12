Lazio, Impallomeni: "Squadra piatta, è allarme rosso"

TUTTOmercatoWEB.com

Non è riuscita la Lazio nell'impresa di battere l'Atletico Madrid e di conquistare il primo posto nel girone di Champions League. Non solo la sconfitta, la squadra di Sarri è apparsa poco brillante nella sfida del Civitas Metropolitano e come da inizio stagione ha nuovamente confermato la difficoltà ad andare in gol.

Sulla prestazione dei biancocelesti ha detto la sua l'ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "E' una Lazio piatta, prevedibile, poco ambiziosa, crea poco. Fa fatica, ed è allarme rosso, visto che è una squadra di Sarri. Non è più forte ma neanche più debole dello scorso anno. Ci sono stati tanti errori individuali, giocatori che rendono di meno. Basti pensare a Romagnoli e Casale e al loro rendimento ora. Manca anche Tare, che conosceva l'anima di questa squadra. La campagna acquisti mi è sembrata non eccezionale ma neanche così scarsa. C'è il lento inserimento dei nuovi e il ritardo delle vecchie linee. E così la Lazio non è nè carne nè pesce. Ora avrà un altro bel test contro l'Inter. La Lazio è intensa solo a tratti, c'è una crisi tecnica che non è colpa di nessuno. Serve una bella prestazione che sblocchi tutto. E poi neanche la comunicazione è il massimo".