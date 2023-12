Lazio, Impallomeni: "Ultima chiamata per Castellanos. Bisogna pensare..."

Alle 20:45, all'Olimpico, la Lazio scenderà in campo per affrontare il Frosinone, ultima sfida di questo 2023. L'assenza di Ciro Immobile e quella di Luis Alberto, oltre a Romagnoli, peseranno e non poco in campo e costringeranno Sarri a rivedere l'undici da schierare. In attacco c'è il ballottaggio tra Felipe Anderson come falso nueve e Castellanos, il dubbio sarà sciolto solo a ridosso del calcio d'inizio e in merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Stefano Impallomeni: "Mi aspettavo Felipe Anderson punta, ma è l'ultima chiamata per Castellanos. Col Frosinone non è facile, serve pazienza come al Napoli col Monza. Si deve pensare più al risultato che alla prestazione".

