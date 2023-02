Lazio, Impallomeni: “Una grande occasione questa. Sarà più difficile…”

TUTTOmercatoWEB.com

Tra qualche ora la Lazio scenderà in campo per affrontare la Sampdoria, il fischio d’inizio è alle 20:45 all’Olimpico. La sfida, valida per la ventiquattresima giornata, sarà importantissima per i biancocelesti ai fini della corsa Champions. A esprimere le sue sensazioni in merito è Stefano Impallomeni che, ai microfoni di TMW, ha esteso il discorso anche ai rivali giallorossi che al momento occupano il quarto posto con due punti di vantaggio sulla squadra di Sarri. Queste le parole: “Una grande occasione per entrambe. Per la Roma è una partita molto difficile. Se la Roma dilaga posso dire che ho esagerato, ma credo che sia molto difficile, perché la Cremonese farà una partita intensa e d'orgoglio. Molto più difficile la sfida della Roma secondo me".

