Lazio, Impallomeni: "Uscita di Marino esagerata. Rigore? Masina..."

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI PUNTA TUTTO SU VECINO. OCCHIO AI TERZINI, SCELTA IN BILICO FORMELLO - Un solo regista anche durante la rifinitura. Vecino è la necessità tra Milinkovic e Luis Alberto, l’uruguaiano è stato costretto al recupero veloce dall’infortunio muscolare riportato contro il Sassuolo (lesione al bicipite... FORMELLO - Un solo regista anche durante la rifinitura. Vecino è la necessità tra Milinkovic e Luis Alberto, l’uruguaiano è stato costretto al recupero veloce dall’infortunio muscolare riportato contro il Sassuolo (lesione al bicipite... WEBTV LAZIO, BAGARRE CHAMPIONS: ECCO LA SITUAZIONE NEGLI SCONTRI DIRETTI Il Napoli campione d'Italia è l'unica squadra certa di partecipare alla prossima Champions League. Per gli altri tre posti è bagarre tra sei squadre Lazio, Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Roma. La sconfitta contro i rossoneri ha ovviamente complicato... Il Napoli campione d'Italia è l'unica squadra certa di partecipare alla prossima Champions League. Per gli altri tre posti è bagarre tra sei squadre Lazio, Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Roma. La sconfitta contro i rossoneri ha ovviamente complicato... VOCI DI MERCATO LAZIO, CHAMPIONS VUOL DIRE MERCATO: SARRI CHIEDE 7 RINFORZI La partita di questa sera contro l'Udinese rappresenta per la Lazio una punto fondamentale della stagione: sbagliare comporterebbe sottoporsi a un rischio troppo alto, avendo non solo il Milan, ma anche l'Atalanta (e forse la Roma) alle calcagna. La Champions League... La partita di questa sera contro l'Udinese rappresenta per la Lazio una punto fondamentale della stagione: sbagliare comporterebbe sottoporsi a un rischio troppo alto, avendo non solo il Milan, ma anche l'Atalanta (e forse la Roma) alle calcagna. La Champions League...