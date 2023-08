Lazio, in attesa del nuovo regista Cataldi è la tua certezza

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - In attesa che il mercato porti notizie concrete sul play maker tanto desiderato da mister Sarri, in casa Lazio ci si gode un ritrovato Cataldi. Come riportato da "Il Corriere dello Sport" ora che ha accantonato i problemi fisici del finale della passata stagione, Danilo è pronto a riprendersi il suo posto dinanzi alla difesa. A Girona ha lottato in mezzo al campo, ha dettato le geometrie e ha fornito l'assist vincente a Castellanos direttamente da calcio di punizione. A Lecce sarà ancora lui a creare e ad impostare.

FIDUCIA DI SARRI - I rumors sul suo conto e sui suoi compagni di reparto si sono rivelati piuttosto futili e non hanno condizionato per niente il numero 32 laziale che a 29 anni appena compiuti è nel pieno della sua maturità calcistica. Considerando le ultime vicende turbolente inerenti Luis Alberto (ormai rientrate), Kamada che è appena arrivato, Vecino che solo all'occorrenza sarà impiegato da play e Marcos Antonio e Basic non propriamente in cima alle preferenze di mister Sarri, Danilo allo stato attuale è "l'uomo in più" della mediana laziale. D'altronde lo scorso anno ha totalizzato 39 presenze complessive per un totale di 2.555 minuti giocati.

PROSPETTIVE - A Girona nel giorno del suo compleanno Immobile gli ha lasciato la fascia da capitano. Quando il bomber biancoceleste sarà assente spetterà a lui portarla al braccio. Come da gerarchie stabilite lo scorso anno, avrà i gradi di vice capitano. D'altronde non ha paura delle responsabilità e con quella fascia al braccio ha condotto egregiamente la squadra alla vittoria nel derby d'andata della passata annata. Non lo spaventa nemmeno la concorrenza. Anzi durante il ritiro di Auronzo ha esternato la speranza dell'arrivo di giocatori forti. Alcuni sono già arrivati. Altri ne arriveranno, tra cui un regista che si dovrà alternare con lui nel corso di una lunga stagione che prevede il triplo impegno.