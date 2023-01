Lazio, in campo con Charity Stars: l’iniziativa benefica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio non si tira mai indietro quando si tratta di tendere una mano al prossimo, combatte in prima linea per promuovere e trasmettere valori importanti come la solidarietà. L’iniziativa benefica promossa da Charity Stars ne è la testimonianza, ideata per aiutare chi è meno fortunato. Un’asta online per aggiudicarsi le casacche ufficiali di quattro protagonisti del derby di Footvolley, due biancocelesti e due della Roma. Il ricavato sarà devoluto interamente a una casa famiglia.

CLICCA QUI PER PARTECIPARE

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE