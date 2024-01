Lazio, in casa il passo è lo stesso dell'anno scorso: la statistica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio grazie alle vittorie contro Empoli e Frosinone ha rosicchiato punti alle concorrenti per i posti europei. La rincorsa comunque è ancora lunga, considerando che manca ancora una giornata alla fine del girone d'andata, eppure una prima analisi sul trend di questa prima parte di campionato appare abbastanza chiara.

La squadra di Maurizio Sarri in casa sta tenendo lo stesso passo dello scorso anno. In tutto il 2022-23 i biancocelesti raccolsero devanti al proprio pubblico 37 punti in 19 partite, con una media di 1,947 a partita, mentre nella stagione in corso i punti sono 17 in 9 partite, media di 1,889 a partita. La spinta dei tifosi continua a essere una fattore per la Lazio, che nell'ultima giornata d'andata e nel girone di ritorno dovrà alzare il ritmo in trasferta se vorrà lottare fino alla fine per la Champions.