Lazio, in casa Luis Alberto “è arrivato il Natale”: il post di Patricia - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina il Natale, per la gioia dei bambini che sperano di vedere esauditi tutti i loro desideri. Come insegna la tradizione, l’8 dicembre è il giorno in cui si dà ufficialmente inizio ai preparativi cominciando proprio dall’addobbo. Non è Natale se manca l’albero. È il momento più atteso non solo dai piccoli, anche dai grandi specialmente dalle signore che cercano di allestire la propria casa tenendo fede, quanto più possibile, alla tradizione ma senza rinunciare al design e alla moda. In casa Luis Alberto quest’anno in Natale sarà sui toni del rosa e del bianco, come testimonia lo scatto condiviso dalla moglie Patricia sui social. Questo il messaggio che accompagna il post: “Il Natale è arrivato a casa”.

