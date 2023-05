Lazio in Champions se: quanto incide la penalizzazione della Juventus

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio batte 1-0 l'Udinese alla Dacia Arena e porta a casa 3 punti pesantissimi nella corsa Champions. Ancora la qualificazione non è matematica, mancano 2 punti per l'ufficialità, ma nella giornata di lunedì il passaggio dalla Corte d'Appello federale del procedimento plusvalenze della Juventus segnarà una nuova tappa. Una penalizzazione dagli 8 punti in su ai bianconeri decreterebbe l'arrivo dei biancocelesti tra le prime quattro in classifica in Serie A: infatti con 68 punti la squadra di Sarri potrebbe essere in ogni caso raggiunta e superata soltanto da due squadre, tranne che in due particolari situazioni: con il -8 alla Juventus, le vittorie degli uomini di Allegri contro Empoli e Udinese, il successo del Milan contro il Verona e un pareggio nello scontro diretto tra bianconeri e rossoneri, entrambe chiuderebbero a 68, punteggio raggiungibile anche dalla Roma. Comunque con un arrivo di Milan, Lazio e Juventus appaiate, con o senza la Roma, la classifica avulsa lascerebbe fuori i piemontesi da soli o insieme ai giallorossi (sarebbe Milan 7, Lazio 6, Juventus 4, oppure con anche la squadra di Mourinho Lazio 12, Milan 9, Roma 6, Juventus 5). In conferenza stampa post Udinese Sarri ha sottolineato come il possibile nuovo passaggio dal Collegio di Garanzia del Coni della società bianconera dopo la Corte d'Appello federale rende comunque ancora formalmente non definitivo il giudizio di lunedì.