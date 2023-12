Lazio, in Danimarca tutti pazzi per Isaksen: "Finalmente Gustav" - FOTO

"Finalmente Gustav", titolano i principali quotidiani sportivi in Danimarca. Il riferimento è chiaramente a Isaksen, assoluto protagonista del match di venerdì sera tra Lazio e Frosinone. L'esterno danese, entrato a inizio secondo tempo al posto di Felipe Anderson, ha letteralmente spaccato la partita trascinando la squadra verso una rimonta d'oro.

Prima l'assist per il colpo di testa di Castellanos, poi il sinistro piazzato nell'angolino per superare Turati e mandare la Lazio in vantaggio. Il classe 2001 festeggia sotto la Nord travolto dall'abbraccio dei compagni. "Primo gol in Serie A e primo con la Lazio. Isaksen si scatena nella ripresa. Sfiora la doppietta nel finale, ma la traversa lo frena", si legge sulle colonne di Berlingske e Ekstra Bladet.

Tutti pazzi per Isaksen, in patria e non solo. Ieri probabilmente la definitiva consacrazione davanti ai suoi nuovi tifosi del funambolico attaccante arrivato in estate dal Midtjylland. Gol e assist, Gustav si è preso la Lazio.

Pubblicato il 30/12