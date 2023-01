Lazio, incredibile Kamenovic: diventa capitano dello Sparta Praga - FOTO

Lo scorso 30 dicembre era stato ufficializzato il suo trasferimento, ma ora sembra aver già messo le ali. Kamenovic è approdato in prestito allo Sparta Praga dopo che alla Lazio non ha avuto molta fortuna, collezionando appena una presenza in un anno e mezzo. E stando alle ultime ore, si direbbe che il suo approdo al club di Praga sia stato con i fiocchi tanto da confezionare la sua titolarità nell'amichevole contro lo Stoccarda con... la fascia al braccio da capitano. Non male come inizio! Sotto l'articolo la foto di Kamenovic.