Lazio, indignazione per i cori a Lecce: Infantino alza la voce, ma Sarri...

Durante il match di ieri contro il Lecce, al via del Mare c'è stato qualche momento di confusione relativo a qualche coro razzista nei confronti di due giocatori giallorossi (Umtiti e Banda) per cui c'è stato il rischio per qualche minuto che la partita subisse una sospensione. Sulla questione si è pronunciato il presidente della Fifa Gianni Infantino con un post sui social: "Solidarietà per Samuel Umtiti e Lameck Banda. Gridiamo ad alta voce: NO AL RAZZISMO. Che la grande maggioranza dei tifosi, che sono persone perbene, si ribelli per far tacere i razzisti, una volta per tutte!".

Anche il tecnico del Lecce Baroni ha denunciato l'accaduto, dichiarandosi "Orgoglioso e fiero di avere Banda, Ceesay e Umtiti. Solo questo, tutto il resto sono cose che tolgono spazio allo spettacolo e mortificano i calciatori, tutti noi che siamo in campo a lavorare", ha detto ai microfoni di Sky.

C'è da dire però che Maurizio Sarri, ha ribadito più volte nel post partita che gli ululati e i cori diretti ai calciatori del Lecce non si fossero sentiti dalla sua panchina, ma anzi di essersi addirittura chiesto perché l'arbitro stesse minacciando una sospensione: "Non voglio fare il menefreghista, ma ti giuro che dalla panchina non si è sentito niente. Durante la sosta ho chiesto all'arbitro il perché siccome sentivo i cori dei tifosi del Lecce verso Umtiti. Non voglio che sia associato il razzismo ai tifosi della Lazio perché sono rappresentati dalla maggioranza e non dalla minoranza".