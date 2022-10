Lazio, infortunio Immobile, tornerà Muriqi? I tifosi impazziscono

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Una giornata particolare per l'ambiente Lazio. Questa mattina è stato reso noto l'esito degli esami strumentali di Ciro Immobile. Bruttissima notizia che ha spezzato in due le gambe di ogni tifoso. Immobile ha riportato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro, per cui si prevede almeno uno stop di 40 giorni. Se la notizia ha rattristato sia Immobile che i sostenitori biancocelesti, nel corso della giornata la nascita del quarto figlio, Andrea, di Jessica e Ciro ha come per un istante dato il time out alle brutte emozioni sorte questa mattina. Nel frattempo però c'è la paura dei tifosi di capire quali saranno le prossime mosse di Maurizio Sarri per sopperire all'assenza del bomber biancoceleste. E tra i più acclamati commenti sotto il post di Immobile, appare quello dell'ex Lazio Vedat Muriqi: "Auguri bomber", scrive. L'attaccante sta collezionando giorno dopo giorno un'esperienza incredibile con il Maiorca tanto che ha portato a molteplici tifosi biancocelesti di incalzare con dei simpatici "Vedat tornaaaa". E ancora: "Ci manchi pirataaaaaa". Insomma, nonostante le sue prestazioni si siano rivelate non brillanti all'ombra del Colosseo, il kosovaro sembra aver ottenuto un minimo di riscatto tanto da ricevere innumerevoli messaggi che gridano e chiedono con tutto l'amore del tifo biancoceleste, il suo ritorno.