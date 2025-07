Lazio | Infortunio Patric: il sostegno dei compagni sui social

Ennesimo stop per Patric. Lo spagnolo, dopo aver già saltato buona parte della scorsa stagione, ha subito una lesione tra primo e secondo grado alla coscia destra e resterà fermo ai box per circa un mese. Sui social ha pubblicato un post per esprimere tutto il suo rammarico ma anche tutta la sua voglia di tornare a lottare per i colori biancocelesti. Nei commenti, non si sono fatti aspettare alcuni suoi compagni di squadra come Tijjani Noslin, Nicolò Rovella e Valentin Castellanos, subito pronti a sostenerlo e a mostrargli la loro vicinanza.

