Lazio, inizia l'avventura di Milinkovic con l'Al Hilal: primo allenamento per il Sergente - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

In attesa che Lottio conceda il transfer per il trasferimento, che arriverà una volta pagata la prima rata alla Lazio, Milinkovic ha dato il via alla sua avventura araba. Nella giornata di oggi, infatti, il Sergente è sceso in campo con l'Al Hilal per il primo allenamento nel ritiro austriaco, come mostrano le foto postate sul profilo Instagram del club. Un sorridente Milinkovic saluta la Lazio e avvia una nuova avventura, più esotica, più ricca e chissà se altrettanto stimolante.