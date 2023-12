Lazio - Inter, bel gesto di Casale nel pre partita: ecco cosa ha fatto

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

È tempo di Inter - Lazio, Tutto pronto all'Olimpico, con i giocatori che sono entrati in campo per sistemarsi sul terreno di gioco. Un bel gesto, però, non è passato inosservato. Infatti, Nicolò Casale, mentre era posizionato con tutti gli altri calciatori ad ascoltare l'inno della Serie A, si è tolto la felpa per farla indossare al bambino che lo accompagnava e aveva freddo. Un momento che sicuramente il piccolo tifoso ricorderà per diverso tempo.