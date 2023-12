Lazio-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

Champions League già alle spalle. E' di nuovo tempo di pensare al campionato. Dopo la sconfitta al Civitas Metropolitano contro l'Atletico Madrid, la Lazio torna in campo domenica sera per un altro big match. Appuntamento ore 20:45 sul prato dell'Olimpico dove arriverà la capolista Inter di Inzaghi, reduce dal pari a reti bianche contro la Real Sociedad che è valso il secondo posto nel girone. Il match tra biancocelesti e nerazzuri, valido per la sedicesima di Serie A, sarà trasmesso in esclusiva su Dazn e potrà essere seguito in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.