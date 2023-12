Lazio - Inter, grande novità per Inzaghi: rientra un big per l'Olimpico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Chiusa la parentesi Champions League, la Lazio si lancia in campionato. L'Inter è attesa all'Olimpico domenica 17 dicembre alle ore 20.45. Dopo le fatiche europee è tempo di immergersi in Serie A, per questo oggi, la squadra allenata da Simone Inzaghi ha svolto una sessione di allenamento al Suning Training Centre. Tra i nerazzurri, c'è una grande novità per il tecnico ex Lazio: Pavard era in campo con la squadra e punta la convocazione per domenica. Da capire le condizioni attuali di Dumfries e De Vrij. Lo riporta Fcinter1908.it.