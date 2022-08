Lazio-Inter, Immobile suona la carica: il messaggio social del capitano - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio tira fuori una prestazione mostruosa e batte l'Inter nel primo scontro diretto della stagione. All'Olimpico Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro mandano Sarri in paradiso e, per il momento, anche in vetta alla classifica. Grande prova per i biancocelesti guidati dal solito Immobile che non timbra il cartellino, ma si carica la squadra sulle spalle da vero capitano e condottiero. Il giorno dopo arriva l'analisi sui social. Ciro ha pubblicato su Instagram una gallery della sfida di ieri con tanto di didascalia: "Insieme, avanti così".