Lazio - Inter, la società carica i tifosi: è il giorno della partita - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno scatto di Ivan Provedel posto al centro dell'immagine. Sotto gli stemmi di Lazio e Inter e una scritta 'Matchday' che si allarga e ruba l'occhio in fondo a quella che potrebbe essere una copertina, un poster, ma che essenzialmente è l'immagine creata dai grafici biancocelesti per caricare i tifosi in vista della sfida di questa sera. Tutto è pronto, non resta che attendere le 20.45 quando, ultimate tutte le pratiche prepartita, le due squadre scenderanno in campo per darsi battaglia.