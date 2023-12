Lazio-Inter, Lautaro a Dazn: "Era una giornata particolare. Thuram è…"

TUTTOmercatoWEB.com

Ha sfruttato il passaggio errato di Marusic portando avanti l'Inter nella partita dell'Olimpico contro la Lazio. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Lautaro Martinez ha commenato il suo momento e la prestazione della squadra:

"Oggi era un giorno particolare. Ieri sono andato a letto tardi dopo quello che è successo alla mia città, ero preoccupato. L'importante è che sono entrato in campo concentrato, gli mando tutta la mia forza. Thuram? Da quando è arrivato si è subito messo a disposizione, abbiamo fin dal primo momento messo in campo quello che ci chiede in mister. Avere dialogo e amicizia è importante. Le prossime saranno le partite più complicate, abbiamo dato un segnale importante, ora dobbiamo crescere, dare un segnale, tutti dobbiamo lavorare per creare un grande ambiente e lottare per l'obiettivo che abbiamo: vincere tutto!".