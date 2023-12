Lazio-Inter, Lautaro a ITV: "Con questa vittoria mandiamo un messaggio a..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ancora un gol per Lautaro Martinez che sale a quota 15 in campionato. L'attaccante argentino approfitta dell'errore madornale di Marusic per portare in vantaggio la sua Inter nel primo tempo del match contro la Lazio. Al termine della sfida, il Toro ha parlato così ai microfoni di Inter Tv: "Con questa vittoria mandate un messaggio al campionato? Sicuramente sì, ma dobbiamo mandarli a noi stessi. Dobbiamo pensare al nostro percorso, a migliorare ogni giorno, fare quello che ci chiede il mister. Siamo contenti di questo inizio di campionato e speriamo di continuare così. Negli ultimi anni abbiamo commesso degli errori soprattutto nell'approccio alle gare, noi dobbiamo continuare così e approcciare bene le partite".