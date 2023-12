Lazio - Inter, Marotta a Dazn: "Oggi partita come le altre. E sul mercato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Lazio-Inter, partita importante per il momento che stanno vivendo le due squadre, e ai microfoni di Dazn, per presentare la partita, è intervenuto Beppe Marotta, a.d. nerazzurro:

"Oggi è una partita come le altre in cui cercheremo i tre punti e la continuità di prestazione. Non guardiamo la classifica che dice qualcosa, ma nient'altro. I nostri giocatori sono professionisti e sono in grado di caricarsi da soli. Cuadrado? Gli infortuni fanno parte del rischio, abbiamo allestito una rosa di grande qualità, ma siccome non vogliamo lasciare niente al caso, valuteremo se ci sarà da fare qualcosa. Non parlerei di allarmismo, ma di una squadra che sta facendo molto bene. Per quanto riguarda i rinnovi sono dinamiche che affrontiamo con cautela come tutte le società fanno, pensiamo alle priorità ovvero gli impegni sul campo".