Lazio - Inter, per Bastoni e Calhanoglu dolci ricordi: l'allarme all'Olimpico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio - Inter è pronta ad aprire le porte a un grandissimo match di alta tensione e grande spettacolo. Questa sera all'Olimpico di Roma i biancocelesti cercheranno di dare quanto più sostegno a Maurizio Sarri per vincere tre incontri su tre contro Simone Inzaghi. Dall'altra parte però, come ricorda Fcinter1908.it, per Calhanoglu e Bastoni, il match avrà un sapore particolare.

Il numero 20 nerazzurro ha servito infatti quattro assist contro i biancocelesti in Serie A, contro nessun’altra squadra ne ha forniti di più. Il difensore interista, invece, ha realizzato proprio contro i capitolini l’ultima delle sue quattro reti in campionato, precisamente il 9 gennaio 2022. La difesa della Lazio è chiamata alla massima attenzione se vorrà ribaltare la situazione in classifica e, assicurarsi un grande successo in termini di scontro diretto.