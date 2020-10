Lazio - Inter, probabili formazioni: emergenza difesa, Caicedo confermato

LAZIO - INTER PROBABILI FORMAZIONI - Solo match di cartello per la Lazio prima della sosta: dopo esser uscito sconfitta dallo scontro diretto con l'Atalanta, Inzaghi domenica pomeriggio ospiterà l'Inter. CLICCA QUI PER ABBONARTI, NON PERDERTI LAZIO-INTER!

Solo match di cartello per la Lazio prima della sosta: dopo esser uscito sconfitta dallo scontro diretto con l'Atalanta, Inzaghi domenica pomeriggio ospiterà l'Inter. Il tecnico continua a parlare di emergenza di formazione, in attesa di poter inserire in rosa alcuni nuovi innesti: da valutare Radu e Correa, col romeno che ha chiesto il cambio in anticipo lasciando il posto a Bastos. L'attaccante, invece, fermato dal colpo della strega spera di poter recuperare almeno per la panchina. Ai box per la difesa ancora Luiz Felipe e Vavro, spazio dunque a Bastos con Caicedo ancora vicino a Immobile. Pochi dubbi invece per Antonio Conte: solo una botta per Vidal nella cinquina al Benevento, probabile impiego dal primo minuto, così come per Lautaro Martinez che riprenderà posto in attacco al posto di Sanchez.

Serie A 2020/21 - 3ª giornata di Serie A.

Stadio Olimpico di Roma - Domenica 4 ottobre 2020, ore 15.

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. A disp.: Reina, Alia, Armini, Bastos, Radu, D. Anderson, Kiyine, Lukaku, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Parolo, Adekanye, Correa. All.: Simone Inzaghi

Indisponibili: Proto, Vavro, Luiz Felipe, Lulic, Muriqi

Squalificati: -

Diffidati: -

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Sensi; Lukaku, Lautaro. A disp.: Radu, Ranocchia, Bastoni, Pirola, D'Ambrosio, Dalbert, Perisic, Brozovic, Barella, Eriksen, Sanchez, Pinamonti.

Indisponibili: Vecino

Squalificati: -

Diffidati: -

Arbitro:

Assistenti:

Quarto uomo:

V.A.R.:

A.V.A.R.:

