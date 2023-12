Lazio - Inter, scelto l'arbitro del match: polemiche nell'ultimo incrocio

Sarà l'arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere la partita tra Lazio e Inter, in programma domenica 17 dicembre alle ore 20.45, presso lo Stadio Olimpico di Roma e valida per la sedicesima giornata di Serie A. Il direttore di gara verrà coadiuvato al Var da Di Paolo e Gariglio. Di seguito la squadra arbitrale al completo.

Lazio-Inter - domenica 17 dicembre - h. 20.45

Arbitro: Maresca

Assistenti: Passeri - Garzelli

IV Uomo: Rapuano

VAR: Di Paolo

A.VAR: Gariglio

I PRECEDENTI TRA MARESCA E LA LAZIO - La Lazio è la squadra più diretta in carriera dal fischietto napoletano. Su 23 incroci totali sono 12 le vittorie a favore dei biancocelesti, 4 i pareggi e ben 7 le sconfitte. Per Maresca sarà la prima volta in un Lazio-Inter, mentre per la seconda in questa stagione è chiamato a dirigere la squadra di Sarri, dopo il 3-1 inflitto dalla Juventus lo scorso settembre e contornato da notevoli polemiche dovute al pallone uscito o non uscito sul controllo di McKennie, in occasione della rete realizzata da Vlahovic. La vittoria della Lazio sotto la gestione del direttore di gara campano manca da ottobre 2022 (4 partite), quando i capitolini trionfarono per 0-4 a Firenze.