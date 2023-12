Lazio-Inter, tegola per Inzaghi: out un attaccante per infortunio

Brutte notizie per Simone Inzaghi. A poco più di 24 ore dal fischio d'inizio di Lazio-Inter, si ferma Alexis Sanchez per un leggero affaticamento muscolare. Come riporta Sky Sport, l'attaccante cileno non sarà a disposizione del tecnico per il big match dell'Olimpico. I nerazzurri si presenteranno nella Capitale con tre giocatori offensivi a disposizione: Lautaro, Thuram e Arnautovic, ma con la possibilità anche di avanzare Mkhitaryan nel tandem offensivo, come già fatto in passato.