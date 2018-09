Lazio, Inzaghi: "Il turnover? Tutti hanno risposto bene. Sul gol subito l’arbitro non ha fischiato"

Lazio ancora corsara dopo Empoli. Sbancata anche la Dacia Arena per 2-1 grazie alle prime gioie biancocelesti di Acerbi e Correa. A fine partita mister Inzaghi è intervenuto a Sky Sport: “I ragazzi sono stati bravi, sapevamo di avere una partita difficile. Nel primo tempo abbiamo provato a fare buone cose, ma nel secondo tempo poi abbiamo fatto due ottimi gol. I giocatori che ho chiamato in causa hanno risposto bene. Ho una buonissima rosa a disposizione, sono contento di quanto stanno facendo i ragazzi. Luis Alberto l’anno scorso aveva fatto ottime partite da mezzala può fare quel ruolo. Correa ha fatto benissimo e ha ancora margini di miglioramento. Il derby è una partita a se del campionato".

LA LAZIO VERSO IL DERBY - "La Roma è una squadra forte e dovremo giocare al meglio. Il campionato corre forte, non aspetta nessuno quindi dobbiamo mantenere la massima concentrazione. Sul gol che abbiamo preso aspettavamo il fischio dell’arbitro che non è arrivato. Poi abbiamo sofferto parecchio gli ultimi dieci minuti più recupero, sono stati movimentati. Noi dobbiamo fare meglio dell’anno scorso, le aspettative si sono alzate e le avversarie si sono rafforzate. Ho buonissimi giocatori a disposizione, ce la metteremo tutta e vedremo cosa dirà il campo”.

Simone Inzaghi ha parlato anche a Lazio Style Channel per commentare la vittoria della Lazio contro l'Udinese: “I ragazzi sono stati bravi, non era semplice oggi. Nel primo tempo non abbiamo preso ripartenze, poi abbiamo segnato i due gol meritatamente. Il gol dell’Udinese non va preso perché siamo una squadra esperta e dobbiamo rivederlo per non ripetere più lo stesso errore. Immaginavo che l’Udinese nel secondo tempo scendesse di intensità e noi siamo stati bravi ad approfittarne. Bisognava stare attenti, non vincere stasera mi sarebbe dispiaciuto ma sul gol subito ci aspettavamo il fischio dell’arbitro. Per il resto complimenti a tutti. Derby? Adesso ci possiamo pensare, sarà una gara a sé, ci arriviamo con una buona striscia. Dobbiamo recuperare forze ed energie, anche la Roma però avrà gli stessi problemi. Ci adegueremo all’orario delle 15, di solito siamo abituati a giocare il derby in notturna”.