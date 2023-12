Lazio, Inzaghi: "Non dimentico chi mi ha dato amore. Sarò per sempre..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tornato a Roma da ex per la terza volta è riuscito a conquistare la prima vittoria contro la Lazio in quello che per più di venti anni s ètato il suo stadio, la sua casa, lì dove è nato quel duraturo amore con i tifosi laziali. Un amore che Simone Inzaghi, dopo il triplice fischio, ha voluto sottolineare così ai microfoni di Dazn:

"La partita con la Lazio è diversa dalle altre. Ventidue anni non si dimenticano, e sarò per sempre grato a questa società e a questi fantastici tifosi che mi hanno voluto bene da giocatore e allenatore. Sono felice, sono una persona che difficilmente dimentica il bene e questi tifosi me li ricordo molto bene".