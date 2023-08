Lazio | Isaksen a cena con un giocatore della Roma: di chi si tratta

RASSEGNA STAMPA - Prime ore dal giocatore della Lazio per Gustav Isaksen. Dopo la presentazione ufficiale avvenuta ieri a Formello e la scelta del numero 18, il classe 2001 si è concesso qualche momento di svago per conoscere la Capitale. In attesa del primo allenamento con il gruppo in programma oggi, Gustav, come svelato da La Gazzetta dello Sport, ha scoperto le specialità della cucina romana con una cena nel cuore del quartiere Testaccio. Con lui la sua compagna Olivia e il nuovo giocatore della Roma Rasmus Kristensen, anche lui danese ed ex Midtjylland, con la sua fidanzata.