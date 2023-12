Lazio, Isaksen a Dazn: "Dobbiamo reagire, non è sufficiente fino a oggi"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Anche Gustav Isaksen ha parlato poco prima di Empoli - Lazio, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn: "Abbiamo avuto difficoltà contro le piccole ma oggi è un test importante per noi per reagire perché non è sufficiente quello che abbiamo fatto fino a oggi. Oggi è una partita da vincere".