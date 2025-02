Lazio, Isaksen a LSC: "Obiettivo gol e assist, sento la fiducia della squadra"

C'è anche Gustav Isaksen tra i protagonisti dell'importante e netta vittoria della Lazio che si è imposta per 5-1 sul Monza. Queste le parole del danese ai microfoni di Lazio Style Channel: "Mi sento ancora più in fiducia. Arrivo nell’area di rigore più volte ma vorrei fare gol e assist. La cosa più importante è aiutare la squadra sia in fase offensiva che difensiva. Penso che oggi ho fatto un gran lavoro e questa è la cosa più importante per me".

GOL - "Oggi abbiamo avuto la possibilità di fare forse sette gol, all’intervallo eravamo sopra di uno ma abbiamo avuto tante occasioni e possiamo fare sicuramente più gol. È molto facile essere un esterno in questa squadra con Rovella e Guendouzi che fanno un gran lavoro a centrocampo e permettono a noi esterni di essere liberi e di fare un grande lavoro offensivo con tanti uno contro uno e cross per Castellanos e per Dia".

PROVSTGAARD - "Sento la fiducia in questo momento dalla squadra e dal mister quindi è solo questione di tempo per gol e assist, credo nel mio livello. Giovane vecchio? Ho più esperienza adesso, in squadra ci sono tanti giovani ragazzi ma è bello. Devo prendermi più responsabilità come sto facendo per Provstgaard aiutandolo a trovare casa e anche in campo, con la tattica, perché ricordo che quando sono venuto qui è stato Felipe Anderson ad aiutarmi molto e io sto provando a fare la stessa cosa".

SVOLTA - "Non so se c’è un momento esatto, ho avuto la sensazione che stava arrivando anche il mio momento e credo che posso fare ancora meglio di così e aiutare la squadra con gol e assist. Non voglio essere il protagonista, voglio solo aiutare la squadra".

NAPOLI - "Napoli? Partita molto importante, è un match difficile ma giochiamo in casa e possiamo fare qualcosa di importante".