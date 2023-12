Lazio, Isaksen a LSC: "Una notte speciale, felice di festeggiare con i tifosi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni ufficiali del club, per raccontare le emozioni del gol, è intervenuto Isaksen. Queste le parole del biancoceleste: "È un grande sogno per me, ho detto che quando avrei segnato avrei fatto intervista in italiano. Sono pronto e molto felice, il gol è molto importante per me e per tutta la squadra. È una notta speciale per me".

"Notte della svolta? Si, forse si. Io provo sempre dribbling e ovviamente io devo aiutare la squadra con gol e assist, è importante. È un sogno per me, una notte speciale, sono felice. Ho fatto bene al Midtjylland, voglio fare di più. Sono molto contento, qui ci sono bravi ragazzI”.

“I tifosi della Lazio sono speciali, sono molto contento per questo gol e per tutti i tifosi della Lazio. Sono contento di aver celebrato con loro il gol”.

