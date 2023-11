Lazio, Isaksen è un mistero: il suo impiego non convince

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Nella Lazio di Sarri, caratterizzata da un'apertura al turnover e ai cambi, Isaksen è stato uno degli acquisti estivi con il minor tempo di gioco. Arrivato dopo un investimento di 12 milioni di euro, ha giocato solamente una volta da titolare, totalizzando 195 minuti in campo, di cui 150 in campionato e 45 in Champions League. Sarri ha elogiato il suo impegno ma sembra non essere convinto del suo utilizzo.

Sarri ha recentemente sottolineato l'importanza di Felipe Anderson come esterno, descrivendolo come il giocatore potenzialmente più forte della squadra. Questo getta un'ombra sull'acquisto di Isaksen, che è noto per le sue abilità nell'attacco in profondità ma sembra avere difficoltà ad adattarsi alle richieste tattiche e ai movimenti senza palla di Sarri.

Isaksen spera di essere coinvolto di più nelle rotazioni in futuro, ma il calendario delle prossime partite non sembra favorevole. Sarri ha spiegato che i nuovi giocatori come Isaksen hanno bisogno di tempo per adattarsi tatticamente al suo sistema di gioco, e il danese potrebbe dover aspettare ulteriormente per ottenere più opportunità. Scrive così il Corriere dello Sport.