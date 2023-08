Lazio, Isaksen: "Grandi tifosi e grande storia. È surreale". Poi rivela un aneddoto

Giorni impegnativi, ma senza dubbio entusiasmanti quelli che sta vivendo Gustav Isaksen. Il nuovo attaccante della Lazio è pronto per iniziare l’avventura nella Capitale, non vede l’ora e lo ha affermato anche con un post su Instagram. Parlando al canale YouTube della sua ex squadra, il Midtjylland, il danese ha rivelato di non aver ancora realizzato che indosserà la maglia con l’aquila sul petto e che è rimasto fortemente impressionato anche dai tifosi quando venne a Roma in occasione della sfida di Europa League. Queste le parole: “Ricordo che quando arrivammo a Roma, eravamo seduti a parlare al tavolo della colazione e pensai: 'Porca puttana, sarebbe fantastico giocare qui un giorno’. È un club fantastico. Grandi tifosi, grande stadio e grande storia. Hanno tutto il pacchetto completo. Quindi poter dire che andrò a giocare lì è surreale ed è un grande sogno per me. Non è una cosa che mi aspettavo. Ho giocato bene contro di loro, ma non mi aspettavo che finisse così. Nel calcio le cose possono accadere rapidamente e tutto sta nel fare bene al momento giusto. Io l'ho fatto e ne sono felice”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE