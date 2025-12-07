Lazio, Isaksen out causa infortunio: le condizioni
Il danese è stato costretto a lasciare il campo nell'intervallo della sfida contro il Bologna: ecco le sue condizioni
07.12.2025 20:25 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sembrano arrivare buone notizie dallo stadio Olimpico in merito alle condizioni di Isaksen.
Il danese, che ha segnato la rete che ha sbloccato la gara contro il Bologna, è stato infatti costretto a lasciare il campo nell’intervallo a causa di un infortunio.
Come riportato da Lazio Style Channel dalle prime impressioni sembra che per il danese sia solo un affaticamento e quindi dovrebbe tornare presto a disposizione di mister Sarri.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide