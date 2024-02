Lazio, Izzi: "Mercato? Probabilmente stanno monitorando..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato appena concluso è uno degli argomenti di polemica dei tifosi laziali. Una sessione chiusasi alla fine senza acquisti, nonostante il vano tentativo last minute per Kent, che si va a sommare a risultati della Lazio tutt'altro che positivi all'interno di una stagione molto complicata. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista di La7, Francesco Izzi, ha commentato così gli ultimi movimenti societari:

"Non capisco come sia uscita fuori la serie B inglese, perché a un certo punto sembrava che la Lazio avesse come obiettivo solo giocatori di Championship. Evidentemente c’è qualcuno in società che monitora particolarmente quel mercato. Ovviamente una provocazione perché sembrava che senza quel campionato non si potesse vivere. Per quanto riguarda Milinkovic non ci pensa nemmeno a tornare dall’Arabia, si trova benissimo lì, è primo in classifica e ha fatto 8 gol. Finirà questa stagione e durante l’estate si guarderà intorno per andare magari in un campionato top europeo. Non dobbiamo dimenticare che Commisso e la Fiorentina oltre ad aver offerto 30mln per Zaccagni, hanno anche chiesto Gudmundsson al Genoa, il tutto nel mercato di gennaio. Evidentemente a Firenze stavano cercando di muoversi su giocatori di spessore nonostante facciano la Conference e nonostante questo sia il mercato di riparazione".