Lazio, Jacobelli: "Bayern favorito, biancocelesti troppo discontinui"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il sorteggio di Champions ed Europa League è al centro di tutti i discorsi nel mondo del calcio italiano di oggi. Ne ha parlato anche il direttore di TMW Radio Xavier Jacobelli, ai microfoni della redazione. Questo il suo pensiero sull'accoppiamento della Lazio con il Bayern Monaco: "Sulla carta è mission impossible per la Lazio, ma sappiamo come nel calcio mai dire mai. Certamente il Bayern è favorito, non solo per il palmares e per la sua forza economico, ma perché la Lazio è una squadra è decisamente discontinua. Dai vicecampioni in carica ci aspettavamo tutt'altro torneo di Serie A".