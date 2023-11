Lazio, Jacobelli: "Immobile record clamoroso. Passare il turno..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Immobile ha toccato quota 200 gol con la maglia della Lazio, regalando alla squadra di Maurizio Sarri una vittoria importantissima in Champions League. I biancocelesti riconquistano il secondo posto, scavalcando gli olandesi e mettendosi in una posizione privilegiata in ottica qualificazione. Per commentare la prestazione dei capitolini è intervenuto, ai microfoni di TMW Radio, il noto giornalista Xavier Jacobelli:

"Speriamo intanto che Immobile segni ancora tanti gol in maglia Lazio perché 200 reti rappresenta un record clamoroso che durerà negli anni. I campioni si vedono in queste circostanze, il suo rendimento di inizio stagione è stato fortemente condizionato dagli infortuni. Sarri ha gestito con grande tatto l’alternanza con Castellanos, nel momento decisivo però si è visto il peso specifico di Immobile. Il passaggio del turno per la Lazio è fondamentale, ma sarebbe importantissimo anche per il calcio italiano vista la corsa al posto “extra” nella Champions del prossimo anno e in chiave ranking portare tutte le 4 italiane agli ottavi sarebbe fondamentale":