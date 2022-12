Lazio, Jeda: “Tra Valeri e Pellegrini? Se scelgono lui non sbagliano”

TUTTOmercatoWEB.com

Si avvicina la sessione di mercato e la Lazio continua a lavorare sul fronte rinforzi. Come anticipato dalla nostra redazione, tra gli obiettivi, per quanto riguarda la questione terzini, c’è Luca Pellegrini. Un altro nome che aggiunge alla lista, in cui è presente anche quello di Valeri. Ai microfoni di TMW, in merito ai due giocatori si è espresso Jeda. Queste le sue parole: “Meglio Valeri o Pellegrini? Valeri è un ottimo giocatore, maturo, spigliato, se poi è anche tifoso della Lazio non sbagliano”.

