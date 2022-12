Lazio, Jony e l'attacco frontale alla società: "Negli ultimi due anni..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia del derby tra Oviedo e Sporting Gijon, in conferenza stampa è intervenuto Jony. L’ex biancoceleste continua ad essere al centro dell’attenzione, non per le prestazioni ma per gli infortuni che stanno condizionando negativamente la sua esperienza in Spagna e anche il suo rapporto col tecnico. In merito a questo ha affermato: “Conoscete tutti il mio rapporto con Abelardo. Mi ha fatto venire la strizza per svegliarmi e io ho recepito il suo messaggio. Per me era difficile perché ero sempre a disagio. A livello emotivo mi era difficile capire che non potevo stare bene. Ho preso le sue parole come la spinta di cui avevo bisogno per rimanere motivato, mi ha fatto capire che la squadra ha bisogno di tutti e anche di un giocatore veterano come me. Dovevo guarire il prima possibile”. La causa di queste ricadute continue secondo lo spagnolo è rinvenibile negli ultimi anni, quelli trascorsi alla Lazio, in cui non è mai stato impiegato in campo: “Ci sono alcuni movimenti in cui sono ancora un po' lento a causa dell'inattività degli ultimi due anni. Se c'è una cosa per cui sono sempre stata conosciuta è la fiducia in me stessa. Farò del mio meglio per guarire il prima possibile".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE