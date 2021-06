Lazio, Jony e Luis Alberto in vacanza insieme a Ibiza - FOTO

Tempo di vacanze per i calciatori dopo una stagione lunga e complicata tra impegni ravvicinati e covid. Luis Alberto ne ha approfittato e si sta godendo qualche giorno in barca con Jony e Alberto Moreno. I tre calciatori sono amici anche fuori dal campo e ne approfittano spesso per passare del tempo insieme. I tre, insieme alle rispettive consorti, hanno scelto Ibiza come meta e hanno raggiunto l'isola delle Baleari in barca. Il terzino del Villarreal è fresco di Europa League conquistata e di matrimonio con la sua Lilia. Una sorta di luna di miele vissuta con gli amici di sempre nelle acque della loro Spagna.