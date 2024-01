Lazio, Jugovic: "Mi dispiace essere rimasto solo un anno. Ricordo..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Il derby della Capitale tra passato e presente: parla Vladimir Jugovic. Ha passato solo un anno alla Lazio, ma tanto è bastato per vincere ben quattro stracittadine: "Riuscirci quattro volte in un anno contro la Roma di Totti non è stato male", dice ai taccuini de Il Messaggero. Era arrivato nel 1997/98 alla nascita di una squadra gloriosa che poi sarebbe arrivata fino allo Scudetto.

Il serbo però ha comunque un grande rammarico: essere rimasto una stagione sola. "La Lazio mi è sempre rimasta nel cuore e mi dispiace essere andato via". Si era trasferito all'Atletico Madrid perché Vieri lo chiamava tutti i giorni, e poi lui si è spostato nella Capitale. Riguardo al derby di Roma, sostiene che è uno dei più sentiti in assoluto, nonostante ne abbia giocati tanti tra Belgrado, Genova, Torino, Roma e Milano.

Il ricordo più bello contro la Roma? Jugovic non ha dubbi: è il 3-1 con i gol di Mancini, Casiraghi e Nedved. "Dominammo nonostante fossimo in dieci", commenta. Per il match di Coppa Italia dell'Olimpico, invece, spera che possa essere una bella partita, e che alla fine vinca la Lazio. Per lui Mourinho e Sarri sono due allenatori diversi, ma molto importanti.