Lazio-Juve, Allegri ai microfoni di Dazn: "Peccato perdere così. Ma in Coppa Italia..."

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince all'Olimpico e inizia l'era Tudor battendo la Juventus all'ultimo secondo grazie alla rete di testa di Adam Marusic. Dopo il triplice fischio, ai microfoni di Dazn, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto così ai microfoni di Dazn:

"I numeri dicono che stiamo facendo male. Dobbiamo avere calma, fortunatamente abbiamo due punti di vantaggio sulla quinta, dobbiamo centrarlo e centreremo l'obiettivo Champions. Come faccio a esserne sicuro? Abbiamo un po' di punti di vantaggio, non è che siamo diventati brocchi all'improvviso. Il momento non è facile, martedì abbiamo di nuovo la Lazio e quindi la possibilità di far bene. Abbiamo gestito male due palle nel finale, peccato aver perso negli ultimi dieci secondi. Ora dobbiamo riprendere il cammino, partendo da martedì in Coppa Italia. Modulo? Loro si difendevano 4-4-2, ci davano tanta pressione, poi a fine primo tempo ci hanno concesso qualcosa. Dovevamo essere cattivi in alcune situazioni, perché non si può prendere gol così nel finale. Sicuramente abbiamo lasciato tanti punti per strado: il gruppo è straordinario che dà sempre tutto, stasera erano distrutti, ma devono essere orgogliosi. Martedì le cose cambieranno".