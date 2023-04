Lazio-Juve, Allegri fa riposare tre big: di chi si tratta

TUTTOmercatoWEB.com

Poche ore al fischio d'inizio di Lazio-Juventus, c'è il clima delle grandi occasioni per uno scontro che può valere tantissimo in zona Champions. La Vecchia Signora vuole continuare a rilanciarsi ma un occhio va all'impegno di Europa League in programma giovedì con lo Sporting Lisbona. Per questo Max Allegri, che non sarà all'Olimpico causa influenza, potrebbe tener fuori tre pedine importanti. Secondo tuttojuve.com, dovrebbero partire dalla panchina capitan Danilo, Di Maria e Chiesa. In difesa gioca Alex Sandro, davanti spazio al tandem Milik-Vlahovic.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All.: Landucci (vice Allegri)